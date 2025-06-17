ترامب: ماكرون ليست لديه أي فكرة عن سبب عودتي إلى واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خطأ إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا للعودة إلى واشنطن للعمل على "وقف لإطلاق النار" بين إسرائيل وإيران.

وأكد ترامب أن ماكرون ليست لديه أي فكرة عن سبب عودتي الآن إلى واشنطن.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغادرة قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقرراً، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس "بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع قادة الدول".

وقالت في بيان مقتضب إن الرئيس الأميركي الذي كان من المقرر أن يبقى حتى الثلاثاء في جبال روكي الكندية، "سيعود إلى واشنطن للاهتمام بالعديد من القضايا المهمة".

وتأتي تصريحاته بعدما كتب على منصته "تروث سوشال"، "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا".

وكان الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما أكد في وقت سابق أنه سيتم التوصل إلى "اتفاق" بشأن النزاع بين إيران وإسرائيل، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك سيكون نتيجة للعمل العسكري أو المفاوضات.