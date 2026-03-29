الإمارات: الهجمات الإيرانية تهدد السلم والأمن الدوليين

التطورات تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة

أكدت دولة الإمارات خطورة هجمات إيران وتهديداتها وانعكاساتها المباشرة على السلم والأمن الدوليين.

وقالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على منصة «إكس»: «عقدت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، أمس، سلسلة من اللقاءات مع مندوبي الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية الغادرة وغير المبررة على دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، فضلاً عن ممارساتها غير المشروعة التي تستهدف الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه».

وأضافت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «إن اللقاءات شملت ممثلي دول من بينها الصين والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة واليونان والهند وباكستان وروسيا، حيث جرى بحث آثار الهجمات التي استهدفت الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن».

وأكدت معاليها خطورة هذه الهجمات وتهديداتها المباشرة للسلم والأمن الدوليين، بما يشمل تأثيرها على حرية الملاحة، وأمن الطاقة والغذاء.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وكانت معالي لانا زكي نسيبة أكدت، قبل 3 أيام في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز الأمريكية»، أن «ما يحدث في الخليج والأردن هو هجوم على العالم بأسره وعلى الاقتصاد العالمي».

وأوضحت أن تهديد طرق الطاقة والإمداد، خاصة في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، تمس الأسواق العالمية وأسعار الغذاء والطاقة.

وذكرت: «لا ننسى أن مضيق هرمز يعد شرياناً حيوياً، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم. كما يمر عبره نحو 30 بالمئة من الأسمدة اللازمة لإنتاج الغذاء والمحاصيل». وشددت على أنه «لا ينبغي السماح لإيران، التي تُصنَّف دولة راعية للإرهاب، بأن تتحكم في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة».

وكان مندوب الإمارات بمجلس حقوق الإنسان، السفير جمال المشرخ، قد أكد خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وسيادة الدول، مشيراً إلى أنه لا مبرر للاعتداءات الإيرانية على دول الجوار.

وأوضح مندوب الإمارات بمجلس حقوق الإنسان أن إيران استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة بالمنطقة، وأن «تلك الهجمات تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ولن نتسامح أمام الهجمات الإيرانية».