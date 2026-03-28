القيادة المركزية الأمريكية: وصول السفينة "تريبولي" وزمن تهديد إيران للملاحة الدولية انتهى





أعلنت القيادة الوسطى الأميركية وصول السفينة الحربية USS TRIPOLI إلى منطقة مسؤولياتها، حاملةً نحو 3500 بحار ومشاة بحرية.

وأكدت القيادة أن زمن تهديد البحرية الإيرانية لحركة الملاحة الدولية في المياه الإقليمية قد انتهى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، إن جنودا من البحرية ومشاة البحرية على متن السفينة "تريبولي" وصلوا إلى منطقة مسؤولية القيادة.

وفي بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أضافت أن "المجموعة تضم نحو 3500 من جنود البحرية ومشاة البحرية وطائرات نقل ومقاتلات هجومية".

وتابعت أن "القوة المرافقة للسفينة تريبولي تشمل قدرات هجومية برمائية وأصولًا تكتيكية متقدمة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد صرّح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير قدرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أن "ذلك ما يحدث حاليا إن لم يكن قد حدث"، مشيرًا إلى أن العمليات الجارية قد تكون قد بدأت بالفعل لتحقيق هذا الهدف.