مطار الكويت الدولي يتعرض لهجمات بطائرات مسيرة دون إصابات

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني في الكويتي عبدالله الراجحي أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية فيما اقتصرت الخسائر على أضرار مادية.

وأوضح الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار.

وأفاد بأن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الوضع بشكل شامل والعمل على ضمان سلامة العمليات واستعادة الجاهزية التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

وأكد حرص الهيئة الكامل واستمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.