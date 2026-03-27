"أوتشا" يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء غرق خيام النازحين وقصف مراكز الإيواء





حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تفاقم مأساوي للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إثر تضرر وغرق خيام وملاجئ ما لا يقل عن 120 أسرة جراء الأمطار الغزيرة الأخيرة.

وتتزامن هذه الكارثة الطبيعية مع استمرار الهجمات العسكرية والمخاوف البالغة بشأن حماية المدنيين، حيث أسفر قصف جوي يوم الأربعاء عن تدمير وتضرر نحو 45 مركز إيواء للنازحين في دير البلح.

وأشار التقييم الميداني الأولي، الذي أجراه موظفو المكتب الأمميون وشركاؤهم حتى صباح الخميس، إلى تكثيف الجهود لتحديد المناطق الأكثر تضرراً وتوجيه استجابة سريعة، وتقديم الدعم العاجل للأسر عبر توفير الأغطية البلاستيكية ومواد الإيواء المتاحة.

وأكد "أوتشا" أن عمليات الإغاثة وتوفير الحلول الأكثر استدامة تصطدم بعوائق وتحديات جسيمة كمعظم العمل الإنساني في غزة، ويأتي في مقدمتها القيود المستمرة المفروضة على استيراد المواد الأساسية، فضلاً عن التعطل الشديد في سلاسل الإمداد، مما يعيق جهود الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة السكان المتضررين.