ترامب: على إيران التعامل "بجدية" لإنقاذ المحادثات قبل فوات الأوان

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إيران على التعامل "بجدية" في ملف التفاوض لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط "قبل فوات الأوان"، بعد أن أعلنت طهران أن "لا نية لها للتفاوض" حاليا.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إن المفاوضين الإيرانيين "يتوسّلون إلينا" لإبرام صفقة، مشيرا الى أن ذلك "هو ما ينبغي أن يفعلوه بما أنهم أُبيدوا عسكريا"، مضيفا "من الأفضل لهم أن يصبحوا جادين قريبا، قبل أن يفوت الأوان، لأنه عندما يحدث ذلك، لن تكون هناك عودة إلى الوراء".

وكان ترامب قال مساء الأربعاء "إنهم يفاوضون، بالمناسبة، ويريدون بشدة إبرام اتفاق. لكنهم يخشون التصريح بذلك، لأنهم يعتقدون أنهم إذا فعلوا ذلك سيُقتلون على أيدي جماعتهم".

وهددت الحكومة الأميركية إيران، الأربعاء، بتكثيف الهجمات عليها في حال لم تبرم اتفاقا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في واشنطن، إنه "لا حاجة لمزيد من الموت والدمار".

وأضافت ليفيت: "لكن إذا لم تقبل إيران واقع اللحظة الراهنة، وإذا لم تدرك أنها هُزمت عسكريا وستظل كذلك، فإن الرئيس دونالد ترامب سيضمن توجيه ضربات لها أشد مما تعرضت له من قبل".

وأشارت ليفيت إلى أن القيادة في طهران لديها الآن فرصة للتعاون مع ترامب، وهو ما يتطلب التخلي عن برنامجها النووي والتوقف عن تهديد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان منخرطتين في محادثات سلام، رغم ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن لإنهاء الحرب.