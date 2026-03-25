ترامب يجري تغييراً في فريق التفاوض مع إيران ويسلم جي دي فانس القيادة





طرأ تغيير مفاجئ في الفريق التفاوضي الأمريكي بشأن ملف إيران، اليوم، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يقودان المفاوضات مع إيران، معبّراً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وقبل ساعات قليلة من إعلان ترامب أن فانس وروبيو يقودان المفاوضات الحالية، نقلت شبكة سي إن إن عن مصدرين إقليميين أن ممثلين إيرانيين أبلغوا إدارة الرئيس ترامب أنهم لا يرغبون في استئناف المفاوضات مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وأنهم يفضلون بدلا من ذلك الانخراط مع نائب الرئيس جيه دي فانس.

وأضاف المصدران أن الرسالة، التي نقلت عبر قنوات خلفية إلى الولايات المتحدة، تشير إلى أن طهران ترى أن المناقشات بمشاركة ويتكوف وكوشنر لن تكون مثمرة، في ظل فجوة الثقة بعد انهيار المفاوضات قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية.

وأوضحا أن فانس، على عكس ويتكوف وكوشنر، بل وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو، ينظر إليه على أنه أكثر تعاطفا مع إنهاء الحرب.