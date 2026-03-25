مقتل 9 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في بلدة ومخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا وثلاثة آخرين في بلدة حبوش في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة أن أربعة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على بلدة عدلون فيما قتل اثنان آخران بغارة على شقة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين.

وأفادت الوكالة في وقت سابق أن غارة إسرائيلية على بلدة حبوش أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 1072 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس، بينهم 121 طفلا و81 امرأة و42 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 2966 شخصا.