فايننشال تايمز: فولكسفاغن تجري محادثات لتصنيع "القبة الحديدية" لإسرائيل

ذكرت ​صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن ‌مصادر ​مطلعة، أن شركة فولكسفاغن تجري محادثات مع شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة بشأن صفقة من شأنها تحويل إنتاج ⁠مصنع فولكسفاجن بمدينة أوسنابروك الألمانية من السيارات إلى أنظمة الدفاع الصاروخي.

وذكر التقرير أن الخطة ‌ستشهد تحولا لتصنيع مكونات القبة الحديدية، وهي منظومة الدفاع الجوي ‌التي تنتجها الشركة الحكومية الإسرائيلية.

وقالت فولكسفاجن ‌إنها تواصل استكشاف حلول ‌متعلقة بمصنعها ‌في أوسنابروك، مضيفة أنها تستبعد إنتاج الأسلحة ​في وقت ‌تجري ​فيه محادثات مع مشاركين من ⁠السوق.

وأحجمت وزارة الدفاع الألمانية عن التعليق.

وتخطط فولكسفاجن لبيع الموقع ​أو ⁠إعادة ⁠هيكلته بعد وقف إنتاج سيارتها (تي-روك) في 2027 في إطار عمليات ⁠تجديد أشمل. ويعمل بالمصنع نحو 2300 موظف.

وتوقفت في أواخر العام الماضي محادثات مع راينميتال لبيع المصنع لكن أوليفر بلوم ‌رئيس فولكسفاجن التنفيذي قال هذا الشهر إن الشركة ​لا تزال تجري محادثات مع شركات دفاع حول حلول متعلقة بالمصنع.