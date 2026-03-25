تحركات عسكرية أمريكية في موازاة "عروض السلام" مع إيران

يستعد الجيش الأميركي لإرسال نحو 3000 مظلي من وحدة محمولة جوا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد إيران، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المتوقع صدور أمر بنشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا، وهي قوة الرد السريع الرئيسية للجيش الأميركي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب شبكة "ايه بي سي نيوز"، ستغادر عناصر من القيادة إلى وجهتها المحددة فور صدور الأمر.

وتضم الفرقة 82 المحمولة جوا وحدة قادرة على الانتشار في أي مكان في العالم في أقل من 24 ساعة، بحسب الصحافة الأميركية.

وقد أثارت وسائل الإعلام الأميركية احتمال محاولة الولايات المتحدة السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية الاستراتيجية التي تُصدّر منها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، لإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز.

أكد البيت الأبيض الجمعة أن الجيش الأميركي قادر على "تحييد" جزيرة خارك "في أي وقت إذا أصدر الرئيس (دونالد) ترامب الأمر بذلك".

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يمكن أن ينفذ مشاة البحرية (المارينز) هجوما على الجزيرة، وهم في طريقهم أيضا إلى المنطقة.

وقد نُشر آلاف المظليين من الفرقة 82 المحمولة جوا في بولندا مطلع عام 2022، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان هؤلاء الجنود أيضا آخر من غادر كابول عندما سيطرت طالبان على المدينة في أغسطس 2021، منهية بذلك 20 عاما من الوجود الأميركي في أفغانستان.

وفي 6 يونيو 1944، كان رجال هذه الوحدة أيضا هم من هبطوا بالمظلات في فرنسا للسيطرة على سانت مير إيغليز والمشاركة في إنزال نورماندي.