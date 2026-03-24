ترامب: نتحدث مع الأشخاص المناسبين في إيران من أجل إيرام اتفاق

​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠للصحفيين اليوم الثلاثاء ‌إن واشنطن ‌تجري محادثات مع "الأشخاص ‌المناسبين" ‌في ‌إيران من ​أجل ‌التوصل ​إلى ⁠اتفاق ​لإنهاء الأعمال ⁠القتالية.

وأضاف أن ⁠الإيرانيين ⁠يرغبون بشدة في التوصل إلى ‌اتفاق.

وأكد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتفاوض "حاليا" مع إيران لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين البلدين.

وقال ترامب "ما قلته بالأمس صحيح تماما. نحن نجري مفاوضات حاليا"، موضحا أن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ونائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يشاركون في هذه المفاوضات.