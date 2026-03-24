إسرائيل تعتزم السيطرة على منطقة أمنية في جنوب لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء أن قواته ستسيطر على "منطقة أمنية" في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل "جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها "حزب الله" لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني".

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.

وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا "لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال" إسرائيل.