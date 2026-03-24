الجيش السوري يتعرض لقصف صاروخي مصدره الأراضي العراقية

أعلن الجيش السوري الاثنين أن قاعدة عسكرية في ريف الحسكة بشمال شرق سوريا استُهدفت بصواريخ انطلقت من العراق، فيما نسب مسؤول عراقي الهجوم إلى فصيل مسلح عراقي.

وقال الجيش السوري في بيان "تعرضت إحدى قواعدنا العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة لقصف صاروخي.. نفّذ بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة بعمق 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية".

وأشار البيان إلى وجود تنسيق بين السلطات السورية والعراقية بشأن الحادثة.

وقال مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن "فصيلا عراقيا أطلق سبعة صواريخ من طراز +آرش 4+" إيرانية الصنع، "باتجاه قاعدة في الحسكة" مشيرا إلى أن "الصواريخ انطلقت من منطقة ربيعة" العراقية على الحدود مع سوريا.

ولفت إلى أنه "تم ضبط منصة (إطلاق صواريخ) في شاحنة تعرّضت للحرق".

من جانبه، حمّل معاون وزير الدفاع السوري للمنطقة الشرقية سيبان حمو، وهو قائد عسكري كردي بارز، السلطات العراقية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العمل". واتهمها بالتقاعس "عن السيطرة على أراضيها ومنع استخدامها لشنّ هجمات تهدد أمننا وسلامة أراضينا".

وبحسب حمو، أسفر الهجوم عن أضرار مادية من دون إصابات.

وطال الهجوم قاعدة خراب الجير العسكرية في منطقة رميلان التي انسحبت منها مؤخرا قوات أميركية في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.