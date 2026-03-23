إيران.. دوي انفجارات عنيفة في طهران

أفادت وكالات أنباء إيرانية بوقوع انفجارات عنيفة في العاصمة طهران فجر اليوم الاثنين، فيما أعلنت إسرائيل شنّ سلسلة ضربات جديدة.

وقالت وكالة مهر الإيرانية على تطبيق تلغرام "سماع دوي انفجار في طهران"، بينما أفادت وكالة فارس بأن ضربات جوية استهدفت خمس مناطق في طهران حيث "تم الإبلاغ عن سماع أصوات انفجارات مروعة".

وبعد ساعة على التقارير، بقي عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من منطقة في شرق طهران، بحسب ما أفاد مراسل لفرانس برس.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ "موجة واسعة من الهجمات على البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".

وصباح الاثنين أيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعترض صواريخ أُطلقت من إيران في اتجاه الدولة العبرية. وكتب الجيش على تطبيق تلغرام أنه "رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد".