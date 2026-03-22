"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص إثر حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية

وام

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن جهود عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية للدولة، أسفرت عن العثور على 6 من أصل 7 أشخاص كانوا على متنها، حيث تم التأكد من وفاة الذين تم العثور عليهم.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس" اليوم، أن الفرق المختصة لا تزال تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.