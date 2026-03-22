8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيرات على مجمع مطار بغداد الدولي

تعرّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لوكالة فرانس برس.

وتحدث المسؤول عن "ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجستي)، دون أن تسفر عن إصابات".

وأشار إلى أن إحدى المسيّرات "سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية" القريبة من المطار، ما خلّف "أضرارا مادية".

من جهته، تحدث مسؤول أمني ثان عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على "مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم" على مركز الدعم اللوجستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكّد أن المركبة كانت "متروكة في موقف خال للسيارات".