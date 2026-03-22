"ديلي ميل": غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية تصل إلى بحر العرب

ذكرت ‌صحيفة ديلي ميل، أن غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ كروز ⁠من طراز توماهوك اتخذت موقعا لها في بحر العرب، مما يمنح ‌بريطانيا القدرة على شن ضربات بعيدة المدى ‌في حال تصاعد الصراع ‌بالشرق الأوسط.

ولم تتمكن رويترز ‌من التحقق ‌من صحة هذا الخبر على الفور.

وأضاف ‌التقرير أن الغواصة تطفو ⁠على السطح بشكل دوري للتواصل مع المقر المشترك ⁠الدائم ⁠للمملكة المتحدة في نورثوود، حيث يتم ⁠التصريح بأي أمر إطلاق من قبل رئيس الوزراء ونقله من قبل رئيس العمليات المشتركة.

ويأتي هذا ‌الانتشار بعد أن أذنت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشن ضربات على مواقع إيرانية تهدد مضيق هرمز.