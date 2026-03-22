108 جرحى بضربات صاروخية إيرانية على مدينتين في جنوب إسرائيل

أصيب أكثر من 100 شخص بجروح جراء ضربات صاروخية إيرانية على جنوب إسرائيل السبت، إحداهما في مدينة ديمونا حيث تقع منشأة نووية، بحسب ما أفاد المسعفون وجهاز الاطفاء، بعد فشل أنظمة الدفاع في اعتراض المقذوفات.

وتوعّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بمواصلة استهداف "أعداء" إسرائيل بعد "ليلة صعبة للغاية" جراء الضربتين اللتين تعدان من الأكبر التي تنفذها إيران ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع.

وأظهرت لقطات "أ ف ب تي في" من عراد عمال إنقاذ يمشّطون الأنقاض بحثا عن جرحى في مبنى دمّرته الضربة، بينما انتشرت سيارات الإطفاء في الموقع، إلى جانب عشرات من أفراد فرق الطوارئ.

وأظهرت لقطات وقوع أضرار بالغة في مبانٍ في ديمونا كذلك. وتقع عراد على بعد نحو 25 كلم الى الشمال الشرقي منها.

وأفاد المسعفون بأن حصيلة الإصابات في عراد بلغت 75 جريحا، 10 منهم حالتهم بالغة، بينما أصيب 33 شخصا في ديمونا غالبيتهم بشكل طفيف.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيحقق في كيفية تمكن الصواريخ الإيرانية من تفادي أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضح متحدث عسكري بأن "أنظمة الدفاع الجوي تمّ تفعيلها لكنها لم تعترض الصاروخ. سنحقق في الحادث ونستخلص العبر منه".

دمار بالغ وفوضى عارمة

وأكد جهاز الإطفاء في بيان أنه "في كلّ من ديمونا وعراد أُطلقت صواريخ اعتراضية لم تنجح في إصابة التهديدات، ما أسفر عن إصابتين مباشرتين بصواريخ بالستية تحمل رؤوسا حربية تزن مئات الكيلوغرامات".

وأكدت خدمة الإسعاف نجمة داود الحمراء أنها نقلت 75 جريحا من عراد الى المستشفى، مشيرة الى أن من بينهم "10 جرحى في حال خطرة، 13 شخصا إصابات متوسطة، و48 إصابات طفيفة".

وأتت الضربة على عراد بعيد أخرى مماثلة طالت مدينة ديمونا.

وأظهرت لقطات من ديمونا لـ"أ ف ب تي في" حفرة ضخمة في الأرض يحيط بها ركام وأنقاض وقطع من الحديد الملتوي. وتضررت واجهات المباني المحيطة بموقع الارتطام بشكل بالغ، بينما كان مسعفون يعملون على البحث في المكان.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام وتمّ تداولها على منصات التواصل، ارتطام جسم متفجر بعد سقوطه بشكل سريع من الجو، ما سبب بكرة لهب ضخمة.

وأفاد الجيش وكالة فرانس برس بوقوع "ضربة صاروخية مباشرة على مبنى" في المدينة، وذلك بعدما انتشرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر ارتطام جسم متفجر بعد سقوطه بشكل سريع من الجو، وتسببه بكرة لهب ضخمة.

وقال نتانياهو في بيان "هذه ليلة صعبة للغاية في المعركة من أجل مستقبلنا... نحن مصمّمون على مواصلة ضرب أعدائنا على كل الجبهات".

وتقع ديمونا في صحراء النقب وتضم منشأة نووية رئيسية.