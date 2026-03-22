الأردن ومصر تدينان المخطط الإرهابي ضد الإمارات

الأردن يشدد على رفض جميع أشكال الإرهاب الساعية زعزعة أمن واستقرار المنطقة
الخارجية المصرية تؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات والكويت وجميع دول الخليج في مواجهة محاولات النيل من سيادتها
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها تضامنها الكامل مع الإمارات والكويت، ومع جميع دول الخليج ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها الأمني، أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
يذكر أن جهاز أمن الدولة أعلن قبل يومين عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية، تهدد الاستقرار المالي للبلاد.
وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.
وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.
وقبيل ذلك أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن الأجهزة الأمنية المختصة، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية، تنتمي لـ«حزب الله»، تستهدف زعزعة الأمن في دولة الكويت، وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.