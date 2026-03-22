السعودية ومصر: اعتداءات إيران تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة

ملك البحرين والسيسي يشددان على أهمية وقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول الخليج يشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمير محمد بن سلمان، بحث خلال لقائه في جدة، أمس، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

وقالت الوكالة إن السيسي جدد خلال اللقاء إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

بنا حمد بن عيسى خلال استقباله السيسي في المنامة

إلى ذلك، شدد ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممراً دولياً مهماً لنقل الطاقة والتجارة العالمية، بما يخالف القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدين أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع ملك البحرين، والرئيس المصري في المنامة، أمس.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن ملك مملكة البحرين أعرب عن تقديره العالي لمواقف الدعم المستمرة من جمهورية مصر العربية في مواجهة التحديات التي تواجهها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة في ظل العدوان الإيراني المتواصل على أراضي دول المنطقة، مشيداً بالدور المصري الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على دعمه وتضامنه مع مملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب التطرق إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة والمستمرة التي تستهدف دول المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأكد ملك البحرين والرئيس المصري على ما ورد في قرار مجلس الأمن 2817، الذي أدان بشدة وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، والوقف الفوري دون قيد أو شرط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، والحق الأصيل لدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها إيران.