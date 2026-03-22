الأردن يعلن اعتراض وتدمير 14 صاروخاً و21 طائرة مسيرة





أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية نجاح سلاحها الجوي في اعتراض وتدمير 14 صاروخاً و21 طائرة مسيرة فيما لم تتمكن دفاعاتها من التصدي لهجوم واحد وذلك خلال الأسبوع الثالث من الحرب الدائرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مديرية الإعلام العسكري قولها في بيان لها إن مجموع الصواريخ والمسيرات التي أطلقت تجاه أراضي الأردن منذ انطلاق الحرب بلغ 240 صاروخاً ومسيرة تمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 222 صاروخاً وطائرة مسيرة منها في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 18 صاروخاً ومسيرة.. مشيرة إلى أن عدد الجرحى بلغ 24 شخصا غادر