الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً لــ "حزب الله" في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة غارات فجر السبت على أهداف لـ "حزب الله" في بيروت، بعد أن كان قد أنذر سكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بالإخلاء.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن قواته "تضرب حاليا أهدافا لمنظمة "حزب الله" الارهابية في بيروت".

وحذر متحدث عسكري إسرائيلي في وقت سابق سكان الضاحية الجنوبية، معقل "حزب الله"، بضرورة إخلاء منازلهم قبل بدء الغارات الجوية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بوقوع غارات إسرائيلية على حيّي الغبيري وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، من دون تحديد الأهداف أو الإبلاغ عن إصابات.

واندلعت الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان في الثاني من الشهر الحالي بعد إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل، قال إنها ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وترد إسرائيل بغارات كثيفة على أنحاء مختلفة من لبنان وبتوغلات برية على طول الحدود.

وفي جنوب لبنان، المنطقة الرئيسية للحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب اثنان آخران بجروح فجر السبت في غارة إسرائيلية "عنيفة" استهدفت منزلا في قضاء بنت جبيل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

كما أفادت الوكالة بشن غارات أخرى على مدينة صور الساحلية وبلدة الناقورة في الجنوب، قرب الحدود مع إسرائيل.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ألف شخص في لبنان وتشريد أكثر من مليون.

ورحب السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى الجمعة باقتراح الرئيس اللبناني جوزيف عون بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب مع "حزب الله"، قائلا إنه لا يمكن التوصل إلى سلام بين البلدين من دون اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي. جاء ذلك في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام اللبنانية عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي شمال بيروت.

وفيما يتّصل بوقف إسرائيل ضرباتها في لبنان، قال السفير "أعتقد أنها قرّرت الا تتوقف فهذا يعني ان على لبنان ان يقرر ما إذا بإمكانه الاجتماع مع (الجانب) الإسرائيلي في هذه الحال".