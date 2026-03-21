مصر تؤكد دعمها الكامل للتدابير الأمنية والقانونية للإمارات والكويت ودول الخليج لحماية أمنها





أدانت مصر بأشد العبارات المخططات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج وآخرها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والتي تمكنت الأجهزة الأمنية الوطنية في كلا البلدين من إحباطها وتفكيك الشبكات القائمة عليها بنجاح.

وأكدت "الخارجية المصرية" في بيان لها تضامنها الكامل مع الإمارات والكويت ومع جميع دول الخليج ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها الأمني، أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب البيان عن دعم مصر الكامل لكل الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات المختصة في الإمارات والكويت وسائر دول الخليج لحماية أمنها وشعوبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي، مجددة رفضها القاطع لأشكال العنف والإرهاب، وأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.