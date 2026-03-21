لندن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية لضرب مواقع إيرانية تستهدف مضيق هرمز





قالت حكومة المملكة المتحدة إنها سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية لتوجيه ضربات ضد مواقع إيرانية تهدد مسار الشحن في مضيق هرمز.

ومنذ بداية الحرب في 28 فبراير، سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قاعدتين لعمليات دفاعية، ونشرت قدرات جوية لدعم الحلفاء الذين تستهدفهم الضربات الإيرانية الانتقامية.

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لقاء وزاريا عُقد، جرى خلاله "التأكيد على أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية في إطار الدفاع المشترك عن النفس في المنطقة، يشمل العمليات الدفاعية الأميركية الرامية إلى إضعاف مواقع وقدرات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة السفن في مضيق هرمز".

بعد ذلك بوقت قصير، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنها كانت "استجابة متأخرة للغاية" من بريطانيا، مضيفا "كان ينبغي عليهم التحرك بشكل أسرع بكثير".

واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "بتعريض حياة البريطانيين للخطر" من خلال السماح باستخدام القواعد البريطانية "للعدوان على إيران".

وفي وقت سابق الجمعة، وصف ترامب حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي بأنهم "جبناء" لرفضهم الاستجابة لطلبه تقديم مساعدة عسكرية لتأمين مضيق هرمز.