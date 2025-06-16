24 قتيلاً في إسرائيل حصيلة الضربات الصاروخية الإيرانية

قتل 24 شخصا جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل منذ الجمعة ردا على هجوم الدولة العبرية على إيران، وذلك وفق حصيلة جديدة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين.

وتضمنت الحصيلة 11 قتيلا إضافيا منذ منتصف الليل (21,00 ت غ الأحد)، بحسب البيانات الرسمية التي أفادت بمقتل أربعة أشخاص في بيتح تكفا قرب تل أبيب، وثلاثة في حيفا (شمال)، وشخص في بني براك (ضاحية تل أبيب). كما تضمنت قتيلين انتُشِلا من تحت الأنقاض جراء ضربة في بات يام اليوم السابق، وقتيل آخر في موقع لم يُحدَّد.

فيما بلغت حصيلة القتلى من المدنيين في إيران حتى صباح اليوم الاثنين 224 شخصاً وجرح ما لا يقل عن 1200 آخرين جراء هجمات إسرائيلية على المنشآت العسكرية الإيرانية وفق تصريحات المسؤولين في تل أبيب.