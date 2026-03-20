ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة نفط إيرانية وغارات عنيفة على منطقة نور

قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل الجمعة 16 سفينة إيرانية يُعتقد أنها مملوكة لمدنيين، في موانئ إيرانية على الخليج، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن فؤاد مراد زاده، المسؤول المحلي في محافظة هرمزغان في جنوب إيران، قوله "في أعقاب غارة جوية أمريكية إسرائيلية، دُمرت 16 سفينة على الأقل تابعة لمواطنين من مدينتي بندرلنجه وبندر كنغ، تدميرا كاملا".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن غارات جوية على مواقع إيرانية في منطقة نور المطلة على ساحل بحر قزوين، في اليوم الحادي والعشرين من الحرب التي يخوضها مع الولايات المتحدة ضد إيران.

وقال الجيش في منشور عبر منصة إكس إنه بدأ "بمهاجمة أهداف تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في منطقة نور - شرق طهران".