مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن الهجمات على منشآت الطاقة في حرب إيران





قال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي ، أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، إن بلاده طلبت عقد الاجتماع بسبب "الهجمات الجبانة المستمرة من قبل إيران" على دول الخليج والأردن ودول أخرى.

وقال بعد ذلك إن البحرين والعديد من أعضاء المجلس الخمسة عشر شددوا على ضرورة قيام إيران بتنفيذ قرار 11 مارس الذي يطالب بوقف فوري للهجمات ضد دول الخليج واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت الطاقة.

وذكر أن القرار، الذي تم تبنيه بتصويت 13 عضوا مقابل صفر مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، يدعو إيران أيضا إلى وقف جميع الأعمال والتهديدات الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لشحن 20% من نفط العالم.

وتجنب الرويعي الإجابة على سؤال حول تقارير تفيد بأن البحرين تسعى للحصول على قرار بشأن حرية الملاحة، بما في ذلك عبر المضيق.