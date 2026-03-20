فرنسا وإسبانيا والبحرين والهند تعرب عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإيراني على منطقة رأس لفان في قطر





بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هاتفيا اليوم مع عدد من قادة الدول العربية والأجنبية تطورات الأوضاع في المنطقة، في أعقاب العدوان الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالات هاتفية من كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وفي هذا الصدد أكد فخامة الرئيس الفرنسي أهمية التوصل الفوري إلى وقف التصعيد العسكري الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، لا سيما منشآت الطاقة والمياه، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، وصون أمن إمدادات الطاقة من تداعيات هذا العدوان العسكري.

وأعرب الملك فيليبي السادس عن استنكاره للهجوم الإيراني الغاشم على منطقة رأس لفان الصناعية، معبّراً عن شجبه لهذه الأفعال ومشدداً على دعم إسبانيا لدولة قطر في مواجهة هذا العدوان.

كما أعرب العاهل البحريني عن استنكاره للعدوان الإيراني على منطقة رأس لفان الصناعية، معبرا عن تضامن مملكة البحرين مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان السافر.

من جانبه، أدان رئيس وزراء الهند العدوان الإيراني الغاشم على منطقة رأس لفان الصناعية، معرباً عن تضامن بلاده مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان، ومثمّناً دور قطر كوسيط دولي يسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.