وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة: الهجمات الإيرانية عطلت 17% من طاقة تصدير الغاز





قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الهجمات الإيرانية عطلت 17 بالمئة من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي ‌المسال مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات ‌إلى أوروبا وآسيا.

وأضاف في مقابلة صحفية بثتها وكالة الأنباء القطرية أن وحدتين من أصل 14 وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى إحدى محطتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت بسبب هذه الهجمات مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وقال : لم يخطر ببالي قط في أسوأ كوابيسي ‌أن تتعرض قطر، قطر والمنطقة، لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة مسلمة شقيقة في شهر رمضان، وبهذه الطريقة.

وأوضح أن شركة قطر للطاقة قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى خمس سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين، وذلك بسبب وحدتي المعالجة.

وقال إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ حوالي 26 مليار دولار.. ولاستئناف الإنتاج، نحتاج أولا إلى توقف القتال.

وكانت قطر للطاقة أعلنت حالة القوة القاهرة على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان.