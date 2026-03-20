البحرين تعلن اعتراض وتدمير 139 صاروخاً و238 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم





أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تمكنت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، من اعتراض وتدمير 139 صاروخاً و238 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.