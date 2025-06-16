إسرائيل.. إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ وانفجارات قوية في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه رصد إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي الاسرائيلية، مع إبلاغ مراسلي وكالة فرانس برس عن سماع اصوات انفجارات قوية في القدس ومشاهدة حرائق خارج مدينة حيفا الساحلية.

وقال الجيش في بيان على تليغرام "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

أضاف الجيش أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديد، لكنه حض السكان على "دخول أمكنة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وسمع مراسل وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية في القدس في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، فيما أظهرت لقطات فيديو دفاعات جوية إسرائيلية تعمل فوق المدينة.

وخارج مدينة حيفا، شاهد مراسل وكالة فرانس برس اندلاع حرائق في أعقاب القصف الإيراني الأخير.