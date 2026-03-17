ألبانيا تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

صنّفت ألبانيا الثلاثاء الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" وإيران "دولة راعية للإرهاب"، بموجب قرار تبناه البرلمان في اليوم الثامن عشر من الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في نصّ القرار أن "البرلمان الألباني يعلن جمهورية إيران دولة راعية للإرهاب ودولة تلجأ إلى سبل إرهابية لبلوغ أهداف سياستها الخارجية".

وندّدت ألبانيا في قرارها بالهجمات السيبرانية التي طالت مؤسساتها، ولا سيّما هجوم في 2022 دفع تيرانا إلى قطع علاقاتها بطهران.

وفي مطلع مارس، أعلنت مجموعة إيرانية لقراصنة المعلوماتية عن شنّ هجوم استهدف خدمات الدردشة في أوساط أعضاء البرلمان.

وتضمّ ألبانيا عددا كبيرا من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية التي تصنّفها طهران "إرهابية"، ما يجعل تيرانا هدفا لقراصنة المعلوماتية المقرّبين من دوائر الحكم في إيران.

وتصنّف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني في عداد "المنظمات الإرهابية". وحذا الاتحاد الأوروبي حذوها في يناير في أعقاب القمع الدموي للاحتجاجات التي هزّت إيران.