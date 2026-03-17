إسرائيل تعلن مقتل علي لاريجاني وقائد "الباسيج" غلام رضا سليماني

أعلن ​وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل ⁠كاتس اليوم الثلاثاء ‌مقتل أمين ‌المجلس الأعلى ‌للأمن ‌القومي الإيراني ‌علي لاريجاني ​في ‌غارة ​جوية ⁠إسرائيلية، وقائد قوات التعبئة ("الباسيج") المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

ولم ​يصدر ⁠تأكيد من ⁠جانب ⁠إيران على الفور.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد قوات التعبئة ("البسيج") المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في "ضربة دقيقة على طهران".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "أغار سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكلٍ موجه بالدقة في قلب طهران وقضى على المدعو غلام رضا سليماني قائد منظمة الباسيج خلال السنوات الست الأخيرة".