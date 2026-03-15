4 قتلى وعدة إصابات جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي في صيدا وجزين بالجنوب اللبناني.

وأفاد مصدر أمني لبناني بأن غارة على منطقة "شرحبيل" في صيدا تمّت بواسطة صاروخين أدت إلى مقتل القيادي الفلسطيني وسام طه وسقوط ثلاثة جرحى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة القطراني في قضاء جزين أدت في حصيلة أولية إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة ستة بجروح.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الطيران الإسرائيلي شن كذلك غارات على بلدة الطيبة جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.