أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة الهجوم الثاني السافر على قنصلية الإمارات بكردستان العراق





أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجوم الثاني السافر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.

وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الغادرة على قنصلية الإمارات يُعد خرقاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين والعاملين في تلك البعثات.

وجدد معاليه التأكيد على وقوف مجلس التعاون وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد هذا الاعتداء، ورفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.