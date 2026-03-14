وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في إيران تدخل "مرحلة حاسمة"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية في إيران "تتصاعد وتيرتها وتدخل مرحلة حاسمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا".

وقال كاتس في تصريح مصور وزع على وسائل الإعلام "ندخل المرحلة الحاسمة من النزاع، بين محاولات النظام (الإيراني) الصمود، مع تسببه بمعاناة متنامية للشعب الإيراني، واستسلامه".

وأضاف "وحده الشعب الايراني يستطيع وضع حد لهذا الأمر عبر نضال حازم حتى ... إطاحة النظام وإنقاذ إيران"، مكررا دعوات عدة مماثلة وجهتها اسرائيل الى الشعب الإيراني في الأيام الاخيرة.

الى ذلك، هنأ كاتس الرئيس الامريكي دونالد ترامب "بالضربة القاسية التي وجهها الجيش الأمريكي مساء امس (الجمعة) لجزيرة (خرج) الإيرانية النفطية".

واعتبر "أنه الرد المناسب على حقول الألغام في مضيق هرمز ومحاولات الابتزاز من جانب النظام الإرهابي الايراني".

واكد كاتس أن "سلاح الجو الاسرائيلي يواصل أيضا شن سلسلة هجمات شديدة على طهران ومجمل أنحاء إيران"، لافتا الى ان هذا البلد "يمارس الإرهاب الاقليمي والعالمي فضلا عن الابتزاز، لمنع إسرائيل والولايات المتحدة من مواصلة حملتهما".