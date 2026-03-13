طاقم مكون من 5 أفراد كان على متن طائرة تزود بالوقود تحطمت في العراق





أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس أن طائرة أمريكية للتزود بالوقود جوا كانت تشارك في العمليات العسكرية ضد إيران تحطمت في العراق، فيما تجري جهود الإنقاذ.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي ضحايا. وقال مسؤول أمريكي، تحدث لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لتطورات الوضع، إن الطائرة التي تحطمت من طراز كيه سي-135 كان على متنها ما لا يقل عن خمسة من أفراد الطاقم.

وأوضح الجيش في بيان أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة، واصفا الطائرة بأنها "خسارة".

يذكر أن طاقم طائرة التزود بالوقود كيه سي-135يتألف عادة من ثلاثة أفراد. ولم يتضح على الفور الدور الذي كان يؤديه أفراد الطاقم الإضافيون على متن الرحلة.