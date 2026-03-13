غارات على أحياء في بيروت على وقع تهديد اسرائيلي بتدخل بري لنزع سلاح حزب الله





جدّدت إسرائيل الخميس غاراتها على أحياء في بيروت وفي ضاحيتها الجنوبية، في وقت قال رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إنه حذّر الحكومة اللبنانية من أن قواته ستتحرك "على الأرض" لنزع سلاح حزب الله، إذا لم تنجز بيروت الأمر.

وامتدت حرب الشرق الأوسط إلى لبنان مع إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل في 2 مارس "ثأرا" لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية وأميركية.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه استهدف مواقع قيادة تابعة لحزب الله في "موجات عدة من الضربات" على بيروت وجنوب لبنان.

وأورد الجيش الإسرائيلي على تلغرام "قصف الجيش الإسرائيلي مراكز قيادة عدة تابعة لحزب الله كان ينشط فيها إرهابيو حزب الله لتنفيذ هجمات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومدنييها".

وكانت إسرائيل شنّت ثلاث ضربات متلاحقة مساء الخميس على مبنى من طبقات عدة في حي الباشورة في بيروت، وفق ما أفاد صحافيو فرانس برس، بعد إنذار السكان بالإخلاء.

وأظهرت صور فرانس برس تصاعد سحب من الدخان الكثيف من المبنى بعد استهدافه، من دون أن ينهار في الحي المزدحم، قرب الوسط التجاري لبيروت.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حزب الله "أخفى... ملايين الدولارات لتمويل أنشطته الإرهابية" تحت هذا المبنى.

وشنّت اسرائيل ضربة أخرى على منطقة زقاق البلاط المجاورة في قلب بيروت، استهدفت وفق مراسل فرانس برس مقرا لمؤسسة القرض الحسن المالية التابعة للحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يشنّ "موجة من الغارات التي تستهدف البنية التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله في بيروت".

واستهدفت غارات إسرائيلية ليلا معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، اثنتان منها من دون إنذار مسبق، تزامنا مع مؤتمر صحافي لنتانياهو، قال فيه "أبلغت الحكومة اللبنانية قبل أيام: إنكم تلعبون بالنار".

وأضاف في إشارة الى تعهد الحكومة بنزع سلاح حزب الله "لقد حان الوقت لتفعلوا ذلك. وإذا لم تفعلوا، فمن الواضح أننا سنفعل".

وتابع "كيف سنفعل ذلك؟ على الأرض. مع قوات برية وأمور أخرى".

وجاء تحذير نتانياهو بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه أوعز للجيش بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على "أراض" إذا لم تتوقف صواريخ حزب الله.

وعلى وقع الغارات الإسرائيلية، خاطب رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين في كلمة قال فيها "أخاطبكم اليوم، وبيروت تتعرض للقصف كما تتعرض ضاحيتها، وجنوبنا وبقاعنا... هي حرب لم نردها، بل على العكس نعمل ليلا نهارا من أجل وقفها".

وأضاف "لا تراجع عن موقفنا باستعادة قرار الحرب والسلم وإنهاء مغامرة الإسناد الجديدة التي لم نجنِ منها إلا مزيدا من الضحايا والدمار والتهجير".