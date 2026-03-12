لبنان.. مقتل 8 أشخاص بغارة إسرائيلية على بيروت

قُتل ثمانية أشخاص فجر الخميس في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء في وسط بيروت، ضمن سلسلة هجمات واسعة طالت العاصمة اللبنانية ومناطق في جنوب البلاد وشرقها.

وتوعّد الجيش الإسرائيلي في بيان برد "الصاع صاعين"، بعدما أعلن "حزب الله" إطلاق عشرات الصواريخ النوعية والطائرات المسيّرة باتجاه مناطق في إسرائيل بينها تل أبيب، في إطار عملية عسكرية جديدة قال الحرس الثوري الإيراني لاحقا إنها نُفذت بتنسيق بين الحزب وطهران.

وقُتل 634 شخصا في لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في الثاني من مارس، فيما نزح نحو 816 ألف شخص، بحسب أحدث حصيلة للحكومة اللبنانية.

وكان مئات النازحين قد اتخذوا من شاطئ الرملة البيضاء، المتاخم للضاحية الجنوبية لبيروت، ملاذا لهم بعد تلقي إنذارات إسرائيلية متكررة بالإخلاء.

ويعد هذا الهجوم الثالث الذي تشنه إسرائيل في قلب العاصمة بيروت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بعدما استهدفت الأربعاء شقة في حي سكني، والأحد غرفة في فندق مطل على البحر، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسماع تحليق مكثف للطائرات الحربية على علو منخفض.