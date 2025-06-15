سلطان عمان والرئيس التركي يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة





بحث صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، هاتفيا اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آخر المستجدات المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتداعيات المقلقة في المنطقة، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل التهدئة وخفض التوتر بما يصون أمن واستقرار الدول ويحفظ مصالح شعوبها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أكدا أهمية تغليب نهج الحوار والدبلوماسية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي، باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الصراعات ومنع تفاقم الأزمات في المنطقة.