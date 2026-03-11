غارة اسرائيلية تستهدف مبنى في قلب بيروت

استهدفت ضربة إسرائيلية مبنى في قلب بيروت اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في ثاني استهداف لمنطقة تقع في وسط العاصمة اللبنانية منذ اندلعت الحرب في إيران والتي دخل على خطّها "حزب الله" في لبنان.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان بعدما أطلق "حزب الله" صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الحرب، وتردّ اسرائيل منذ ذلك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغلت قواتها في جنوبه.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن "العدو استهدف شقة في منطقة عائشة بكار"، وهو حي مكتظ بالسكان يقع على مقربة من دار الفتوى في لبنان.

وأظهر بثّ مباشر لوكالة فرانس برس اندلاع النيران وتصاعد سحب الدخان من شقة تقع ضمن مبنى سكني من عدة طوابق في أعقاب الغارة.

وبحسب مراسل لفرانس برس في المكان، لحقت أضرار كبيرة بالطابقين السابع والثامن من المبنى وبمركبات قريبة وسط انتشار كثيف لقوات الأمن وصدمة بين السكان.