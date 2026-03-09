رحلات الإجلاء فارغة.. أستراليون يفضلون البقاء في الإمارات

كشفت تقارير إعلامية أسترالية أن رحلات الإجلاء التي نظمتها كانبيرا لنقل مواطنيها من الشرق الأوسط عادت إلى أستراليا وهي شبه فارغة، بعدما اختار عدد كبير من الأستراليين المقيمين في دولة الإمارات البقاء فيها، مؤكدين شعورهم بالأمان والاستقرار.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن «خيبة أملها» بعد وصول بعض الرحلات بنصف طاقتها تقريباً، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى التنسيق بشكل أكبر مع شركات الطيران لضمان امتلاء المقاعد في الرحلات القادمة.

وتشير البيانات إلى أن نحو 24 ألف أسترالي يعيشون في دولة الإمارات ضمن ما يقارب 115 ألف أسترالي في منطقة الشرق الأوسط، بينما لم يتجاوز عدد الركاب على بعض الرحلات بضع مئات فقط.

ورغم دعوات الحكومة الأسترالية لمواطنيها إلى مغادرة المنطقة مؤقتاً، فضّل العديد من الأستراليين المقيمين في الإمارات البقاء، مؤكدين ثقتهم في الإجراءات الأمنية والاستقرار الذي تتمتع به الدولة.

ويعكس هذا الموقف ثقة الجاليات الأجنبية في دولة الإمارات، التي تعد من أكثر الدول أماناً واستقراراً في المنطقة، وتستضيف مئات الآلاف من المقيمين من مختلف الجنسيات الذين يواصلون حياتهم وأعمالهم بصورة طبيعية رغم التطورات الإقليمية.