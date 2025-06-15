عراقجي: إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيتوقف عند "توقف العدوان" على إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيتوقف حين توقف الدولة العبرية هجومها على إيران المستمر منذ الجمعة.

وقال عراقجي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب نقله التلفزيون "إننا ندافع عن أنفسنا، دفاعنا مشروع تماما"، مضيفا أن "هذا الدفاع هو رد على عدوان. إن توقف العدوان، بالطبع سيتوقف ردنا أيضا".

من جانب آخر، نقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية اليوم عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" العميد علي شادماني قوله إن عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل ستستمر بشكل أكثر تدميراً حتى نجعل العدو يندم ندماً شديداً.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مقتل ستة وإصابة 180 وفقدان سبعة جراء سقوط صاروخ إيراني في منطقة "بات يام" جنوب تل أبيب.