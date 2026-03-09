هجمات أمريكية وإسرائيلية واسعة على إيران

واصلت الولايات المتحدة وإسرائيل أمس، شن هجمات واسعة على إيران في اليوم التاسع للحرب الحالية. وبعد أن استهدفت إسرائيل مستودع نفط في طهران غطت أعمدة كثيفة من الدخان سماء العاصمة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي دمر البحرية الإيرانية. وأضح أن الولايات المتحدة أغرقت 44 سفينة إيرانية، أي «كامل البحرية الإيرانية». وأضاف إن الولايات المتحدة شلت أيضاً القوات الجوية الإيرانية والأنظمة المضادة للطائرات.

وأدى القصف على طهران، السبت، إلى انفجار هائل، وفقاً للصور ومقاطع الفيديو المتداولة. ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا» تحذيرات لسكان طهران للبقاء في منازلهم، وارتداء أقنعة تنفس.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في أنحاء إيران. وقال، عبر تطبيق تليغرام، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت، خلال الليل قبل الفائت، «مستودعات لتخزين الوقود» في العاصمة طهران للمرة الأولى. وقال إن القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني تستخدم هذه الخزانات بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنية التحتية العسكرية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني، وهو قوة النخبة العسكرية في البلاد، أكد تعرض مصفاة نفط للقصف.

قصف طهران

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مقر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران. ولفت إلى أنه «استهدف وفكك» المقر الذي اعتبر «مركز استقبال وبث وأبحاث لوكالة الفضاء الإيرانية المرتبطة بجيش النظام».

وأفاد بأن الموقع تضمن منشآت أبحاث إضافة إلى مركز للقيادة والسيطرة لقمر «خيّام» الاصطناعي، الذي استُخدم «لمراقبة دولة إسرائيل وسكانها».

وأضاف الجيش أن الأهداف الأخرى شملت منشآت عسكرية، بما في ذلك نحو 50 مخبأ ذخيرة وقواعد لقوات الأمن، ومجمعاً تابعاً لقوات الحرس الثوري البرية. ودوت انفجارات عدة في مختلف أنحاء العاصمة الإيرانية، ولم يتسنَ معرفة المواقع المستهدفة، وأوردت وسائل إعلام محلية الانفجارات الأخيرة، وقال الجيش الأمريكي، إن القوات الإيرانية تستخدم المناطق المزدحمة لإطلاق طائرات مسيرة هجومية وصواريخ باليستية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن محطة تحلية المياه على جزيرة قشم في مضيق هرمز تعرضت أيضاً لهجوم.

6 إصابات

وفي إسرائيل أُصيب ستة أشخاص، أمس، بجروح، بعضهم بشظايا، وفق ما أفاد مسعفون، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران. وقال متحدث باسم خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء، إن طواقمها «تقدم العلاج وتقوم بإجلاء المصابين» إلى المستشفيات.

وأشار المتحدث باسم خدمة الإسعاف إلى إصابة رجل (40 عاماً) وُصفت حالته بالخطيرة، وآخر (25 عاماً) وصفت جروحه بأنها متوسطة، بالإضافة إلى ثلاث إصابات طفيفة. وقال متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إن طواقمه تقدم العلاج «العاجل» لرجل أصيب في رقبته. ودوت انفجارات في تل أبيب بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران. وسمع صحافيو «فرانس برس» في تل أبيب ما لا يقل عن عشرة انفجارات. وأكد الجيش أن «أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد».

وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً قالت إنها من تل أبيب، وأظهرت حفرة كبيرة في شارع، وظهرت مركبة منقلبة ومتضررة في إحدى الزوايا. وسبق ذلك أن قال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني في إحاطة صحافية، إن «قدرات القتال الإيرانية انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة، وليس فقط تجاه إسرائيل». وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن أنه أطلق صواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب وبئر السبع في إسرائيل، وقاعدة جوية في الأردن.