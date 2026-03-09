مندوبو دول التعاون يبحثون مع غوتيريشتداعيات العدوان الإيراني

اجتمع المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبحث تداعيات العدوان الإيراني الغادر، الذي استهدف دول المجلس.

واستعرض اللقاء آخر التطورات جراء العدوان الإيراني الآثم، الذي استهدف منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية ومنشآت الطاقة، بالإضافة إلى مطارات وموانئ، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار.

وقدم المندوبون الدائمون إحاطات بشأن حجم الاستهداف الذي تتعرض له دول المجلس، والتداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة. وفي السياق ذاته التقى المندوبون الدائمون لدول المجلس المندوبين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.