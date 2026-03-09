العرب يعلنون الرفض القاطع لاعتداءات إيران

أعلن اجتماع عربي الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية المستهدفة، وتضامن كل الدول العربية الكامل معها، ودعم كل الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الاعتداءات. ودعا الاجتماع، أمس، إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها بما يقضي به القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الصراعات المسلحة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة الإمارات، وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية والنقل البحري التجاري وفقاً للقانون الدولي، وعلى حق الدول في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وطالب المجتمعون بالوقف الفوري لهذه الهجمات العسكرية العدوانية، ومطالبة إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أن الهجمات الإيرانية على دول عربية متهورة، داعياً طهران إلى تدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل.

وقال أبو الغيط في الاجتماع الطارئ عبر الفيديو لوزراء الخارجية العرب: «لا يمكن تبرير هذه الهجمات بأية حجة، أو تمريرها تحت أي ذريعة، إنها تعكس سياسة متهورة، داعياً طهران إلى مراجعة سياستها وتدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل الذي تورطت فيه بمهاجمة دول عربية». وشدد أبو الغيط على أن الدول العربية ليست طرفاً في الحرب الدائرة.

وأعلنت مسبقاً عن رفض استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران، لافتاً إلى أن دولاً عربية عدة، بينها سلطنة عُمان، التي اضطلعت بدور الوساطة في المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل اندلاع الحرب، إلى جانب قطر ومصر، أسهمت في جهود حثيثة ومخلصة وجادة من أجل تجنيب المنطقة كلها، بما فيها إيران ويلات الحرب الدائرة.

من جهته، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن المنطقة تقف أمام منعطف خطير نتيجة تصاعد العمليات العسكرية وتغليب منطق القوة على لغة الحوار والسلام. ودعا البوسعيدي خلال الاجتماع إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لإيجاد حل سلمي للأسباب الجذرية لهذا الصراع، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها ويلات الحروب.

بدوره أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية وصون سيادتها.

وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال مشاركته في الاجتماع المرئي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، والذي عقد لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة، واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران، عن التضامن الكامل مع الدول الخليجية والمملكة الأردنية والعراق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على الإدانة القاطعة والرفض الكامل لهذه الاعتداءات، وأي ذرائع لتبريرها.

وشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري وحدة التوتر، محذراً من خطورة الموقف وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة. وأشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة، بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة.