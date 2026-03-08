الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين في جنوب لبنان

أعلن ​الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن اثنين من جنوده قتلا في ⁠جنوب لبنان، في أول قتلى في صفوف ‌قواته منذ استئناف الأعمال القتالية بين ‌إسرائيل و"حزب ‌الله" الأسبوع الماضي ‌مع تكثيف ‌إسرائيل لغاراتها الجوية على ​لبنان. ولم ‌يقدم ​الجيش على ⁠الفور مزيدا من التفاصيل ​حول ⁠ملابسات مقتلهما.

وقال الجيش في بيان إن "الرقيب ماهر خطار (38 عاما) وهو جندي في سلاح الهندسة القتالية ضمن الفرقة 91، قُتل في المعارك في جنوب لبنان".

وأشار البيان إلى جندي ثان قُتل في الحادثة نفسها لم يأت على ذكر اسمه.

واستمرت ⁠الاشتباكات على الحدود بين ⁠إسرائيل ولبنان وسط توتر متصاعد بين إسرائيل و"حزب الله" في أعقاب ‌الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.