الشرق الأوسط

إيران توقف توزيع الوقود في طهران بعد الغارات على مواقع نفطية

وكالات

أوقفت إيران توزيع الوقود في طهران بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على مواقع نفطية.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في أنحاء إيران ضمن سلسلة جديدة من الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر تطبيق تليغرام، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت، خلال الليل، "مستودعات لتخزين الوقود" في العاصمة طهران للمرة الأولى.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نارية ضخمة وسحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المدينة.

وقال الجيش إن القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني تستخدم هذه الخزانات بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنية التحتية العسكرية.