مقتل فلسطينيَين برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا النار على فلسطينيَين في الضفة الغربية المحتلة، في ثاني حادثة من نوعها يتم الإبلاغ عنها في يومين.

وجاء في بيان للوزارة أن ثائر فاروق حمايل (24 عاما) وفارع جودات حمايل (57 عاما) قُتلا "برصاص مستعمرين في بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله".

ولم يذكر البيان متى وقع الحادث كما لم يقدم تفاصيل إضافية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في اتصال مع وكالة فرانس برس إنه "يراجع" التقرير.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967. وتصاعد العنف في المنطقة منذ بداية حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.

والسبت، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ومسؤول محلي بمقتل فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين وإصابة شقيقه خلال هجوم على منطقة واد الرخيم في جنوب الضفة الغربية.

وأكد رئيس مجلس قرية التواني المجاورة محمد ربعي لوكالة فرانس برس أن الشاب أصيب برصاصة في العنق فيما أصيب شقيقه خالد "برصاصة في البطن".

وبحسب ربعي فإن الشقيقين حاولا إبعاد ماشية لمستوطنين كانت تقترب من منازل العائلة عندما هاجمهم هؤلاء.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات من الجيش والشرطة وصلت إلى المكان بعد ورود تقارير عن "مواجهة عنيفة" بين إسرائيليين وفلسطينيين، مشيرا إلى أن تحقيقا فتح في الحادثة.

ومنذ بدء حرب غزة، قُتل أكثر من 1042 فلسطينيا، بعضهم من المقاتلين، في الضفة الغربية على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس المستندة إلى بيانات من السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 45 إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفقا للبيانات الإسرائيلية الرسمية.