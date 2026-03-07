ترامب يتوعد إيران بـ"ضربة قوية للغاية" اليوم

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد حاد ضد إيران، مؤكداً أن طهران ستتعرض «اليوم لضربة قوية للغاية»، في تصريحات تعكس لهجة شديدة تجاه الدور الإيراني في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في منشور على منصة ‌تروث سوشال إن المزيد من المسؤولين الإيرانيين سيكونون أهدافا في الحرب، مضيفا "اليوم سوف تتلقى إيران ضربة قاسية جدا".

وأضاف أن إيران "لم تعد المستبد أو القوة المهيمنة في الشرق الأوسط"، بل أصبحت ـ بحسب تعبيره ـ "الخاسر في المنطقة"، مضيفاً أن هذا الوضع سيستمر "لعقود طويلة حتى تستسلم أو ربما تنهار بالكامل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن خطط الاستهداف قد تتوسع لتشمل مواقع أو جهات لم تكن ضمن الأهداف في السابق، موضحاً أن هناك "مناطق وجماعات من الناس لم تكن مدرجة ضمن خطط الاستهداف حتى الآن"، وأنه يجري "دراسة تدميرها بالكامل" نتيجة ما وصفه بـ"سوء سلوكها".

وفي سياق متصل، قال ترامب إن إيران، التي وصفها بأنها "تتعرض لهزيمة ساحقة"، قدمت اعتذاراً لجيرانها في الشرق الأوسط، وتعهدت بعدم إطلاق النار عليهم مجدداً.